ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні почали запроваджувати аварійні відключення: яка ситуація з енергетикою наразі

Україна, Субота 17 січня 2026 10:11
UA EN RU
В Україні почали запроваджувати аварійні відключення: яка ситуація з енергетикою наразі Ілюстративне фото: в одній з областей запровадили аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Зранку суботи, 17 січня, у низці областей України було запроваджено графіки аварійного відключення енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго", Міністерство енергетики та "Сумиобенерго".

"Укренерго"

За даними "Укренерго", через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - сказано у повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Міненерго

Як уточнили в Міненерго, вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

Наразі на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження", - сказано у повідомленні.

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень - наразі не діють.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Сумська область

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 09:45 введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки російської армії.

Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" сьогодні в Україні графіки відключення світла діють у всіх областях.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Останнім часом Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Через складну ситуацію в енергосистемі 14 січня було ухвалено рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.

За інформацією Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих ударів зберігається у столичному регіоні та в Одеській області.

Станом на 16 січня в Києві діють екстрені відключення електроенергії, а частина споживачів уже майже тиждень залишається без теплопостачання.

Як повідомив в інтерв’ю РБК-Україна генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, для стабілізації ситуації необхідно витримати ще кілька тижнів - із послабленням морозів навантаження на систему зменшиться.

Водночас енергетики зазначають, що станом на ранок 16 січня всі багатоквартирні будинки столиці підключені до електропостачання, фіксуються лише локальні аварії, а ремонтні роботи тривають у цілодобовому режимі.

Про перші кроки з подолання надзвичайної ситуації в енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укренерго Сумська область Графіки відключення світла Війна в Україні Відключеня світла Блекаут
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу