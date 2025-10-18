ua en ru
У одній з областей ввели графіки аварійних відключень світла

Субота 18 жовтня 2025 11:59
UA EN RU
У одній з областей ввели графіки аварійних відключень світла Фото: у одній з областей ввели графіки аварійних відключень світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Сумській області сьогодні запроваждено графіки аварійних відключень світла. Наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Сумиобленерго".

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - зазначили у "Сумиобленерго".

Повідомляється, що графіки аварійних відключень застосовуються у випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія РФ проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів.

Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - додали у компанії.

Удари росіян по енергетиці України

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару без світла залишились 17 тисяч чоловік.

Вчора, 17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно.

