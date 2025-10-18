ua en ru
В одной из областей ввели графики аварийных отключений света

Суббота 18 октября 2025 11:59
UA EN RU
В одной из областей ввели графики аварийных отключений света Фото: в одной из областей ввели графики аварийных отключений света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Сумской области сегодня введены графики аварийных отключений света. Сейчас они действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Сумыоблэнерго".

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - отметили в "Сумыоблэнерго".

Сообщается, что графики аварийных отключений применяются в случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

Единственная причина применения любых ограничений - это военная агрессия РФ против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов.

Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

"К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", - добавили в компании.

Удары россиян по энергетике Украины

Напомним, российские войска сегодня ночью, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.

Вчера, 17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

