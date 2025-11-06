В одній з областей виставили платіжки за опалення, якого не було: що сталось

Коли та які "листи щастя" отримали люди

Згідно з інформацією видання KHARKIV Today, мешканці Харківської області почали отримувати "фейкові платіжки за тепло".

Повідомляється, що теплопостачання у Змієві стартувало з 3 листопада. Тоді ж люди почали отримувати "листи щастя".

Уточнюється, що жителі багатоквартирних будинків побачили нарахування за комунальну послугу в електронних кабінетах.

Комунальне підприємство "Зміїв-тепло" виставило рахунки за жовтень (попри те, що опалення у громаді почали підключати тільки 3 листопада).

За словами місцевих мешканців, нарахування були за повний місяць.

"Хтось отримав платіжку на 1200 гривень на місяць, а хтось - майже на 2000 гривень", - розповіли у виданні.

Як пояснили ситуацію комунальники й що далі

Сьогодні, 6 листопада, зранку (о 8:52), до громадян звернулась прес-служба КП "Зміїв-тепло".

"Шановні споживачі! У зв'язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги", - наголошується у повідомленні комунального підприємства у Facebook.

Перед українцями також вибачились "за тимчасові незручності".

Наголошується, що "нарахування, проведені помилково, будуть анульовані найближчим часом".

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП "Зміїв-тепло".

Публікація комунального підприємства (скриншот: facebook.com/КП "Зміїв-тепло")

У KHARKIV Today додали, що директор КП "Зміїв-тепло" Андрій Спасов підтвердив: "помилкові нарахування вже виправляють і найближчим часом вони зникнуть із платіжних систем".

Комунальники пояснили, що нещодавно оновили програмне забезпечення на підприємстві, саме після цього у програмі стався збій.

Уточнюється, що реальні платіжки прийдуть у грудні за листопад. Раніше ж нічого сплачувати не потрібно.

Тарифи, згідно з інформацією підприємства, не змінилися.