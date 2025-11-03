ua en ru
Опалювальний сезон 2025: коли тепло з'явиться у більшості будинків в Україні

Понеділок 03 листопада 2025 16:52
UA EN RU
Опалювальний сезон 2025: коли тепло з'явиться у більшості будинків в Україні Коли опалення з'явиться у більшості житлових будинків - важливе для українців питання (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Опалювальний сезон для населення України вже стартував. При цьому "критичних питань" щодо підключення житлового фонду до тепла в Державній інспекції енергетичного нагляду наразі не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т. в. о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулка в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Яка ситуація з теплопостачанням в Україні

Експерт розповів, що підключення до тепла в Україні вже розпочалось.

"На сьогоднішній день, дійсно, у нас вже можна говорити про те, що близько 70-80% котелень підключені/підключаються до тепла", - поділився він.

Говорячи про соціальну сферу, Замулко зауважив: "теж рухаємося в дуже такому швидкому темпі позитиву".

"На сьогоднішній день у нас теж близько 70% забезпечення цього", - уточнив фахівець.

Т. в. о. голови Держенергонагляду повідомив, що інформація стосовно житлового фонду - оперативна, тобто постійно змінюється.

Водночас вже можна казати про "близько 50-55%" житла, до якого подають тепло.

"Чому такі ситуації? Тому що, в принципі, деякі ОСББ, деякі кооперативи, вони відкладали підключення тепла. І це - свідомо. Тому що вони хотіли почати з нового місяця", - пояснив Замулко.

Коли з'явиться тепло у більшості будинків

"Що стосується технічної частини... Як і в минулі роки - у нас завжди присутні певні питання, пов'язані з технічними можливостями. Але тут принципове питання, наскільки швидко можна їх усунути", - розповів очільник Держенергонагляду.

Він зауважив, що говорити про те, що наразі "є якісь критичні питання" - не можна.

"А звичайні технічні питання, неможливості подачі тепла, на сьогоднішній день вони, зрозуміло, що фіксуються", - визнав посадовець.

Водночас він уточнив, що фіксуються такі питання "в незначній кількості".

"На сьогоднішній день, слава Богу, в нас є ще сонячна активність. І, я так думаю, що до кінця цього тижня ми вже вийдемо на досить високі відсотки по підключенню тепла до житлових приміщень і безпосередньо в соціальних наших сферах", - підсумував Замулко.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.

Так, наприклад, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло - вартість електроенергії для українців.

Читайте також, як зігрітися взимку без опалення (6 перевірених способів).

Україна Теплокоммунэнерго Опалювальный сезон ОСМД Житло Осінь Квартири Енергетики
