Опалювальний сезон 2025: коли тепло з'явиться у більшості будинків в Україні
Опалювальний сезон для населення України вже стартував. При цьому "критичних питань" щодо підключення житлового фонду до тепла в Державній інспекції енергетичного нагляду наразі не фіксують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т. в. о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулка в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".
Яка ситуація з теплопостачанням в Україні
Експерт розповів, що підключення до тепла в Україні вже розпочалось.
"На сьогоднішній день, дійсно, у нас вже можна говорити про те, що близько 70-80% котелень підключені/підключаються до тепла", - поділився він.
Говорячи про соціальну сферу, Замулко зауважив: "теж рухаємося в дуже такому швидкому темпі позитиву".
"На сьогоднішній день у нас теж близько 70% забезпечення цього", - уточнив фахівець.
Т. в. о. голови Держенергонагляду повідомив, що інформація стосовно житлового фонду - оперативна, тобто постійно змінюється.
Водночас вже можна казати про "близько 50-55%" житла, до якого подають тепло.
"Чому такі ситуації? Тому що, в принципі, деякі ОСББ, деякі кооперативи, вони відкладали підключення тепла. І це - свідомо. Тому що вони хотіли почати з нового місяця", - пояснив Замулко.
Коли з'явиться тепло у більшості будинків
"Що стосується технічної частини... Як і в минулі роки - у нас завжди присутні певні питання, пов'язані з технічними можливостями. Але тут принципове питання, наскільки швидко можна їх усунути", - розповів очільник Держенергонагляду.
Він зауважив, що говорити про те, що наразі "є якісь критичні питання" - не можна.
"А звичайні технічні питання, неможливості подачі тепла, на сьогоднішній день вони, зрозуміло, що фіксуються", - визнав посадовець.
Водночас він уточнив, що фіксуються такі питання "в незначній кількості".
"На сьогоднішній день, слава Богу, в нас є ще сонячна активність. І, я так думаю, що до кінця цього тижня ми вже вийдемо на досить високі відсотки по підключенню тепла до житлових приміщень і безпосередньо в соціальних наших сферах", - підсумував Замулко.
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.
Так, наприклад, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).
Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло - вартість електроенергії для українців.
