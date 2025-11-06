В одній з областей виставили платіжки за опалення, якого не було: що сталось
Мешканці міста Зміїв Чугуївського району Харківської області почали отримувати платіжки за опалення, якого не було.
Докладніше про ситуацію, яка склалась, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Коли та які "листи щастя" отримали люди
Згідно з інформацією видання KHARKIV Today, мешканці Харківської області почали отримувати "фейкові платіжки за тепло".
Повідомляється, що теплопостачання у Змієві стартувало з 3 листопада. Тоді ж люди почали отримувати "листи щастя".
Уточнюється, що жителі багатоквартирних будинків побачили нарахування за комунальну послугу в електронних кабінетах.
Комунальне підприємство "Зміїв-тепло" виставило рахунки за жовтень (попри те, що опалення у громаді почали підключати тільки 3 листопада).
За словами місцевих мешканців, нарахування були за повний місяць.
"Хтось отримав платіжку на 1200 гривень на місяць, а хтось - майже на 2000 гривень", - розповіли у виданні.
Як пояснили ситуацію комунальники й що далі
Сьогодні, 6 листопада, зранку (о 8:52), до громадян звернулась прес-служба КП "Зміїв-тепло".
"Шановні споживачі! У зв'язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги", - наголошується у повідомленні комунального підприємства у Facebook.
Перед українцями також вибачились "за тимчасові незручності".
Наголошується, що "нарахування, проведені помилково, будуть анульовані найближчим часом".
"Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП "Зміїв-тепло".
Публікація комунального підприємства (скриншот: facebook.com/КП "Зміїв-тепло")
У KHARKIV Today додали, що директор КП "Зміїв-тепло" Андрій Спасов підтвердив: "помилкові нарахування вже виправляють і найближчим часом вони зникнуть із платіжних систем".
Комунальники пояснили, що нещодавно оновили програмне забезпечення на підприємстві, саме після цього у програмі стався збій.
Уточнюється, що реальні платіжки прийдуть у грудні за листопад. Раніше ж нічого сплачувати не потрібно.
Тарифи, згідно з інформацією підприємства, не змінилися.
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.
Так, наприклад, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).
Згодом т. в. о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко пояснив, коли тепло може з'явитись у більшості будинків в Україні.
Читайте також, як зігрітися взимку без опалення (6 перевірених способів).