ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В одній з областей виставили платіжки за опалення, якого не було: що сталось

Четвер 06 листопада 2025 14:24
UA EN RU
В одній з областей виставили платіжки за опалення, якого не було: що сталось Людям у Харківській області виставили рахунки за тепло, якого не було (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканці міста Зміїв Чугуївського району Харківської області почали отримувати платіжки за опалення, якого не було.

Докладніше про ситуацію, яка склалась, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли та які "листи щастя" отримали люди

Згідно з інформацією видання KHARKIV Today, мешканці Харківської області почали отримувати "фейкові платіжки за тепло".

Повідомляється, що теплопостачання у Змієві стартувало з 3 листопада. Тоді ж люди почали отримувати "листи щастя".

Уточнюється, що жителі багатоквартирних будинків побачили нарахування за комунальну послугу в електронних кабінетах.

Комунальне підприємство "Зміїв-тепло" виставило рахунки за жовтень (попри те, що опалення у громаді почали підключати тільки 3 листопада).

За словами місцевих мешканців, нарахування були за повний місяць.

"Хтось отримав платіжку на 1200 гривень на місяць, а хтось - майже на 2000 гривень", - розповіли у виданні.

Як пояснили ситуацію комунальники й що далі

Сьогодні, 6 листопада, зранку (о 8:52), до громадян звернулась прес-служба КП "Зміїв-тепло".

"Шановні споживачі! У зв'язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги", - наголошується у повідомленні комунального підприємства у Facebook.

Перед українцями також вибачились "за тимчасові незручності".

Наголошується, що "нарахування, проведені помилково, будуть анульовані найближчим часом".

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП "Зміїв-тепло".

В одній з областей виставили платіжки за опалення, якого не було: що сталосьПублікація комунального підприємства (скриншот: facebook.com/КП "Зміїв-тепло")

У KHARKIV Today додали, що директор КП "Зміїв-тепло" Андрій Спасов підтвердив: "помилкові нарахування вже виправляють і найближчим часом вони зникнуть із платіжних систем".

Комунальники пояснили, що нещодавно оновили програмне забезпечення на підприємстві, саме після цього у програмі стався збій.

Уточнюється, що реальні платіжки прийдуть у грудні за листопад. Раніше ж нічого сплачувати не потрібно.

Тарифи, згідно з інформацією підприємства, не змінилися.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.

Так, наприклад, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

Згодом т. в. о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко пояснив, коли тепло може з'явитись у більшості будинків в Україні.

Читайте також, як зігрітися взимку без опалення (6 перевірених способів).

Читайте РБК-Україна в Google News
Теплокоммунэнерго Харків Опалювальный сезон Житло Комунальні платежі Осінь Квартири
Новини
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України