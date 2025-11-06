ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В одной из областей выставили платежки за отопление, которого не было: что произошло

Четверг 06 ноября 2025 14:24
UA EN RU
В одной из областей выставили платежки за отопление, которого не было: что произошло Людям в Харьковской области выставили счета за тепло, которого не было (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жители города Змиев Чугуевского района Харьковской области начали получать платежки за отопление, которого не было.

Подробнее о сложившейся ситуации, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда и какие "письма счастья" получили люди

Согласно информации издания KHARKIV Today, жители Харьковской области начали получать "фейковые платежки за тепло".

Сообщается, что теплоснабжение в Змиеве стартовало с 3 ноября. Тогда же люди начали получать "письма счастья".

Уточняется, что жители многоквартирных домов увидели начисления за коммунальную услугу в электронных кабинетах.

Коммунальное предприятие "Змиев-тепло" выставило счета за октябрь (несмотря на то, что отопление в общине начали подключать только 3 ноября).

По словам местных жителей, начисления были за полный месяц.

"Кто-то получил платежку на 1200 гривен в месяц, а кто-то - почти на 2000 гривен", - рассказали в издании.

Как объяснили ситуацию коммунальщики и что дальше

Сегодня, 6 ноября, утром (в 8:52), к гражданам обратилась пресс-служба КП "Змиев-тепло".

"Уважаемые потребители! В связи с техническим сбоем в системе учета были осуществлены ошибочные начисления за услуги", - подчеркивается в сообщении коммунального предприятия в Facebook.

Перед украинцами также извинились "за временные неудобства".

Отмечается, что "начисления, проведенные ошибочно, будут аннулированы в ближайшее время".

"Спасибо за понимание", - подытожили в КП "Змиев-тепло".

В одной из областей выставили платежки за отопление, которого не было: что произошлоПубликация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/КП "Зміїв-тепло")

В KHARKIV Today добавили, что директор КП "Змиев-тепло" Андрей Спасов подтвердил: "ошибочные начисления уже исправляют и в ближайшее время они исчезнут из платежных систем".

Коммунальщики объяснили, что недавно обновили программное обеспечение на предприятии, именно после этого в программе произошел сбой.

Уточняется, что реальные платежки придут в декабре за ноябрь. Ранее же ничего платить не нужно.

Тарифы, согласно информации предприятия, не изменились.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине был запланирован на 28 октября. При этом в некоторых общинах подавать тепло для учреждений социальной сферы начали даже раньше.

Так, например, в Киевской области к теплу в течение октября подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

Позже в. и. о. главы Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко объяснил, когда тепло может появиться в большинстве домов в Украине.

Читайте также, как согреться зимой без отопления (6 проверенных способов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Теплокоммунэнерго Харьков Отопительный сезон Жилье Коммунальные платежи Осень Квартиры
Новости
Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)
Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины