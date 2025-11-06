В одной из областей выставили платежки за отопление, которого не было: что произошло

Жители города Змиев Чугуевского района Харьковской области начали получать платежки за отопление, которого не было.

Подробнее о сложившейся ситуации, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда и какие "письма счастья" получили люди

Согласно информации издания KHARKIV Today, жители Харьковской области начали получать "фейковые платежки за тепло".

Сообщается, что теплоснабжение в Змиеве стартовало с 3 ноября. Тогда же люди начали получать "письма счастья".

Уточняется, что жители многоквартирных домов увидели начисления за коммунальную услугу в электронных кабинетах.

Коммунальное предприятие "Змиев-тепло" выставило счета за октябрь (несмотря на то, что отопление в общине начали подключать только 3 ноября).

По словам местных жителей, начисления были за полный месяц.

"Кто-то получил платежку на 1200 гривен в месяц, а кто-то - почти на 2000 гривен", - рассказали в издании.

Как объяснили ситуацию коммунальщики и что дальше

Сегодня, 6 ноября, утром (в 8:52), к гражданам обратилась пресс-служба КП "Змиев-тепло".

"Уважаемые потребители! В связи с техническим сбоем в системе учета были осуществлены ошибочные начисления за услуги", - подчеркивается в сообщении коммунального предприятия в Facebook.

Перед украинцами также извинились "за временные неудобства".

Отмечается, что "начисления, проведенные ошибочно, будут аннулированы в ближайшее время".

"Спасибо за понимание", - подытожили в КП "Змиев-тепло".

Публикация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/КП "Зміїв-тепло")

В KHARKIV Today добавили, что директор КП "Змиев-тепло" Андрей Спасов подтвердил: "ошибочные начисления уже исправляют и в ближайшее время они исчезнут из платежных систем".

Коммунальщики объяснили, что недавно обновили программное обеспечение на предприятии, именно после этого в программе произошел сбой.

Уточняется, что реальные платежки придут в декабре за ноябрь. Ранее же ничего платить не нужно.

Тарифы, согласно информации предприятия, не изменились.