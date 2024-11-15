В одній з областей України знову дозволили відстріл лисиць: у чому причина

Це сталося, як зазначають фахівці, через суттєве перевищення популяційних норм, що вже спричинило численні проблеми для місцевих жителів.

Основними причинами стали:

Зростання популяції хижаків, оскільки у деяких мисливських угіддях кількість лисиць вже сягає понад 10 голів на 1000 га (при нормі 0,5-1). Шкода господарствам, адже хижаки дедалі частіше атакують домашню птицю та іншу худобу. Поширення сказу, що підтверджується даними фахівців за 2024 рік. Згідно з ними, в області було зафіксовано 29 випадків сказу серед тварин (порівняно з 21 випадком у 2023 році). При цьому, значна частина випадків пов'язана з контактами домашніх тварин із червоними лисицями.

Іван Васьків, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, зазначив, що через воєнні дії в попередні роки полювання не проводилося, що й стало причиною демографічного вибуху серед хижаків.

Заходами боротьби із хижаками Держпродспоживслужба визначила:

Проведення контрольованого відстрілу в мисливських угіддях.

Профілактику сказу серед диких та домашніх тварин.

Інформування населення про запобіжні заходи щодо контактів із дикими хижаками.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я надали поради українцям стосовно того, як захиститися від сказу.