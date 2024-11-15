В одній з областей України знову дозволили відстріл лисиць: у чому причина

В Івано-Франківській області вперше за час повномасштабної війни було дозволено регуляцію чисельності хижаків, зокрема червоних лисиць та вовків, шляхом відстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Це сталося, як зазначають фахівці, через суттєве перевищення популяційних норм, що вже спричинило численні проблеми для місцевих жителів.
Іван Васьків, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, зазначив, що через воєнні дії в попередні роки полювання не проводилося, що й стало причиною демографічного вибуху серед хижаків.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я надали поради українцям стосовно того, як захиститися від сказу.
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