В одной из областей Украины снова разрешили отстрел лис: в чем причина

Это произошло, как отмечают специалисты, из-за существенного превышения популяционных норм, что уже повлекло за собой многочисленные проблемы для местных жителей.

Основными причинами стали:

Рост популяции хищников, поскольку в некоторых охотничьих угодьях количество лис достигает более 10 голов на 1000 га (при норме 0,5-1). Жаль хозяйствам, ведь хищники все чаще атакуют домашнюю птицу и другой скот. Распространение бешенства, что подтверждается данными специалистов за 2024 год. Согласно им, в области было зафиксировано 29 случаев бешенства среди животных (по сравнению с 21 случаем в 2023 году). При этом значительная часть случаев связана с контактами домашних животных с красными лисицами.

Иван Васьков, начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы, отметил, что из-за военных действий в предыдущие годы охоты не проводилось, что и стало причиной демографического взрыва среди хищников.

Мерами борьбы с хищниками Госпродпотребслужба определила:

Проведение контролируемого отстрела в охотничьих угодьях.

Профилактика бешенства среди диких и домашних животных.

Информирование населения о мерах по контактам с дикими хищниками.

Ранее в Министерстве здравоохранения дали советы украинцам о том, как защититься от бешенства.