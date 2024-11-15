В одной из областей Украины снова разрешили отстрел лис: в чем причина

В Ивано-Франковской области впервые за время полномасштабной войны была разрешена регуляция численности хищников, в частности красных лис и волков, путем отстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области .
Это произошло, как отмечают специалисты, из-за существенного превышения популяционных норм, что уже повлекло за собой многочисленные проблемы для местных жителей.
Иван Васьков, начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы, отметил, что из-за военных действий в предыдущие годы охоты не проводилось, что и стало причиной демографического взрыва среди хищников.
Ранее в Министерстве здравоохранения дали советы украинцам о том, как защититься от бешенства.
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