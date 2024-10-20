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Що робити у разі укусу тварини: “маршрут” пацієнта

Неділя 20 жовтня 2024 23:42
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Що робити у разі укусу тварини: “маршрут” пацієнта Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сказ - це смертельно небезпечне вірусне захворювання, якого можна уникнути за умови вчасної вакцинації після контакту з інфікованою твариною. Кожен громадянин має право на безоплатну медичну допомогу у випадку укусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Якщо вас укусила або ослинила тварина (дика, бездомна чи домашня, незалежно від наявності вакцинації), слід негайно провести первинну обробку рани:

  • промийте місце укусу або подряпини під проточною водою з милом не менше 10 хвилин.
  • після промивання накладіть стерильну пов'язку.

Після цього терміново зверніться до лікаря-травматолога або хірурга у закладі, де надають антирабічну допомогу.

Фахівець, що проводитиме огляд, повинен уточнити наступне:

  • характер контакту з твариною;
  • вид тварини та обставини укусу;
  • місце, де сталася подія;
  • чи проявляла тварина ознаки хвороби;
  • чи напад був неспровокованим або викликаний якоюсь дією;
  • можливість спостерігати за твариною (якщо це домашня тварина);
  • перевірити місце укусу, зокрема наявність найбільш небезпечних глибоких рваних ран.

Лікар оцінить ситуацію і визначить необхідний обсяг антирабічної допомоги - це може бути лише вакцинація проти сказу або, якщо потрібно, вакцинацію поєднають з введенням антирабічного імуноглобуліну. Навіть контакт слини тварини з ушкодженою шкірою може бути достатньою підставою для початку лікування. Вакцинація проти сказу ефективно запобігає розвитку хвороби у 96-99% випадків.

Щеплення слід розпочати одразу після укусу, незалежно від того, чи тварина була домашньою, чи дикою. У випадку, якщо укус нанесений в область обличчя, шиї, голови, рук, або є численні чи дуже глибокі рани, а також якщо слина тварини потрапила на слизові оболонки, разом з вакциною може бути призначено введення антирабічного імуноглобуліну для додаткового захисту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які найпоширеніші помилки, яких найчастіше припускаються ті, хто практикує самопризначення ліків.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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