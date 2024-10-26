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Як захиститися від сказу: рекомендації від МОЗу

Субота 26 жовтня 2024 20:38
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Як захиститися від сказу: рекомендації від МОЗу Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сказ - це одне з найнебезпечніших вірусних захворювань у світі, що має 100% летальність у разі невчасного лікування після появи симптомів. Щороку від сказу гинуть тисячі людей, тому профілактика є надзвичайно важливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Сказ вражає центральну нервову систему людини, і якщо не почати лікування до прояву симптомів, захворювання стає невиліковним.

Як запобігти захворюванню на сказ?

  1. Вакцинуйте домашніх тварин. Це найефективніший спосіб уберегти і себе, і свого улюбленця.
  2. Уникайте контакту з дикими тваринами та не дозволяйте вашим домашнім улюбленцям наближатися до них.
  3. При будь-якому контакті з твариною негайно звертайтеся до лікаря, не чекаючи появи симптомів.

Захворіти на сказ може будь-яка людина або тварина після укусу, подряпини або контакту зі слиною інфікованого ссавця через пошкоджену шкіру. Вірус не передається через кров або сечу тварини, але всі ссавці, включаючи лисиць, собак, котів, кажанів, їжаків та білок, можуть бути носіями хвороби.

Що робити, якщо вас укусила або подряпала тварина?

  1. Промивайте рану протягом 10-15 хвилин водою з милом.
  2. Обробіть рану антисептиком та накладіть пов'язку.
  3. Якщо рана сильно кровоточить, негайно викличте швидку.
  4. Якнайшвидше зверніться до лікаря для проведення щеплення антирабічною вакциною.

В Україні діють антирабічні центри, де надається допомога при укусах тварин. Лікування зазвичай складається з 5 щеплень, а не з "40 уколів у живіт", як це часто міфологізують. Вакцинація запобігає розвитку хвороби у 96-99% випадків, і наразі всі області забезпечені вакциною, яка є безоплатною для пацієнтів.

Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.

Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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