В Одесі ввели відключення світла: чи діють графіки

В Одеській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Є 2 причини введення вимушених обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Спекотна погода змусила людей активніше користуватися кондиціонерами та іншою технікою. Через це споживання електроенергії в області суттєво зросло.
Проблема в тому, що частина обладнання досі пошкоджена після попередніх обстрілів. Мережі просто не можуть передати необхідну кількість електрики без ризику аварій.
"Щоб уникнути аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення," - йдеться у повідомленні.
Тим часом, лідер за кількістю знеструмлень в Україні змінився - ситуація з відключеннями по областях періодично змінюється залежно від навантаження та пошкоджень мереж.
Нагадаємо, через ракетну атаку частини Києва залишилися без світла, і мешканцям довелося певний час чекати на відновлення роботи мереж.