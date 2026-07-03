В Одесі ввели відключення світла: чи діють графіки

Тим часом, лідер за кількістю знеструмлень в Україні змінився - ситуація з відключеннями по областях періодично змінюється залежно від навантаження та пошкоджень мереж.

Нагадаємо, через ракетну атаку частини Києва залишилися без світла, і мешканцям довелося певний час чекати на відновлення роботи мереж.