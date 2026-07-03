В Одессе ввели отключение света: действуют ли графики

Между тем лидер по количеству обесточений в Украине изменился - ситуация с отключениями по областям периодически меняется в зависимости от нагрузки и повреждений сетей.

Напомним, из-за ракетной атаки части Киева остались без света, и жителям пришлось определенное время ждать возобновления работы сетей.