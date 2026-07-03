В Одесі ввели відключення світла: чи діють графіки

В Одеській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Є 2 причини введення вимушених обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Щоб уникнути аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення," - йдеться у повідомленні.

Проблема в тому, що частина обладнання досі пошкоджена після попередніх обстрілів. Мережі просто не можуть передати необхідну кількість електрики без ризику аварій.

Спекотна погода змусила людей активніше користуватися кондиціонерами та іншою технікою. Через це споживання електроенергії в області суттєво зросло.

Тим часом, лідер за кількістю знеструмлень в Україні змінився - ситуація з відключеннями по областях періодично змінюється залежно від навантаження та пошкоджень мереж.

Нагадаємо, через ракетну атаку частини Києва залишилися без світла, і мешканцям довелося певний час чекати на відновлення роботи мереж.