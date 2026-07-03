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В Одесі ввели відключення світла: чи діють графіки

12:32 03.07.2026 Пт
1 хв
Енергетики пояснили причину раптового відключення
aimg Олена Чупровська
В Одесі ввели відключення світла: чи діють графіки Фото: чому енергетики ввели екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Одеській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Є 2 причини введення вимушених обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Чому в регіоні вимикають світло

Спекотна погода змусила людей активніше користуватися кондиціонерами та іншою технікою. Через це споживання електроенергії в області суттєво зросло.

Проблема в тому, що частина обладнання досі пошкоджена після попередніх обстрілів. Мережі просто не можуть передати необхідну кількість електрики без ризику аварій.

"Щоб уникнути аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення," - йдеться у повідомленні.

Тим часом, лідер за кількістю знеструмлень в Україні змінився - ситуація з відключеннями по областях періодично змінюється залежно від навантаження та пошкоджень мереж.

Нагадаємо, через ракетну атаку частини Києва залишилися без світла, і мешканцям довелося певний час чекати на відновлення роботи мереж.

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