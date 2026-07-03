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В Одессе ввели отключение света: действуют ли графики

12:32 03.07.2026 Пт
1 мин
Энергетики объяснили причину внезапного отключения
aimg Елена Чупровская
В Одессе ввели отключение света: действуют ли графики Фото: почему энергетики ввели экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Есть 2 причины введения вынужденных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Почему в регионе выключают свет

Жаркая погода заставила людей активнее пользоваться кондиционерами и другой техникой. Поэтому потребление электроэнергии в области существенно возросло.

Проблема в том, что часть оборудования по-прежнему повреждена после предварительных обстрелов. Сети просто не могут передать требуемое количество электричества без риска аварий.

"Чтобы избежать аварий, ДТЭК Одесские электросети вынуждены применять экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Между тем лидер по количеству обесточений в Украине изменился - ситуация с отключениями по областям периодически меняется в зависимости от нагрузки и повреждений сетей.

Напомним, из-за ракетной атаки части Киева остались без света, и жителям пришлось определенное время ждать возобновления работы сетей.

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