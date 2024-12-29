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В одній з областей України ввели аварійні графіки відключення світла

Фото: в Сумській області ввели екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Сумській області України сьогодні, 29 грудня, застосували аварійні відключення світла. Жителів просять економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ ''Сумиобленерго''.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини з 17:00 введено графіки аварійних відключень для 1,2,3 черг", - наголосили в компанії.

"Сумиобленерго" зауважило, що черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго".

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних", - додали в компанії.

Зауважимо, що вчора в Україні також вводили графіки екстрених відключень електроенергії. Такі зміни в споживання були застосовані відразу в кількох областях України. Детальніше по це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що Покровськ Донецької області повністю залишився без світла 28 грудня.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

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Графіки відключення світлаВідключеня світла