В одній з областей України ввели аварійні графіки відключення світла

Зауважимо, що вчора в Україні також вводили графіки екстрених відключень електроенергії. Такі зміни в споживання були застосовані відразу в кількох областях України. Детальніше по це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що Покровськ Донецької області повністю залишився без світла 28 грудня.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

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