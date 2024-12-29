В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей", - заявили в компании "Сумыоблэнерго".

Там отметили, что очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго".

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - добавили в компании.

Экстренные отключения света ввели и в Днепропетровской области. Об этом сообщила компания ДТЭК Днепровские электросети.

"Графики отключений при этом не действуют", - предупредили в ДТЭК.

Обновлено в 18:10.

В Полтавской области также применили график аварийных отключений света

"Для 3 очередей. Такое распоряжение предоставило НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".