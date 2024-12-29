В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

В нескольких областях Украины сегодня, 29 декабря, применили аварийные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию.
Подробнее о том, в каких областях Украины были введены экстренные отключения света, - в материале РБК-Украина.
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей", - заявили в компании "Сумыоблэнерго".
Там отметили, что очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго".
"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - добавили в компании.
Экстренные отключения света ввели и в Днепропетровской области. Об этом сообщила компания ДТЭК Днепровские электросети.
"Графики отключений при этом не действуют", - предупредили в ДТЭК.
Обновлено в 18:10.
В Полтавской области также применили график аварийных отключений света
"Для 3 очередей. Такое распоряжение предоставило НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".
При подготовке публикации использовалась информация "ДТЭК", "Сумыоблэнерго", АО "Полтаваоблэнерго".
Заметим, что вчера в Украине также вводили графики экстренных отключений электроэнергии. Такие изменения в потреблении были применены сразу в нескольких областях Украины. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время заметим, что Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря.
Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.
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