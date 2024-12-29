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В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Фото: в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В нескольких областях Украины сегодня, 29 декабря, применили аварийные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию.

Подробнее о том, в каких областях Украины были введены экстренные отключения света, - в материале РБК-Украина.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей", - заявили в компании "Сумыоблэнерго".

Там отметили, что очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго".

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - добавили в компании.

Экстренные отключения света ввели и в Днепропетровской области. Об этом сообщила компания ДТЭК Днепровские электросети.

"Графики отключений при этом не действуют", - предупредили в ДТЭК.

Обновлено в 18:10.

В Полтавской области также применили график аварийных отключений света

"Для 3 очередей. Такое распоряжение предоставило НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

При подготовке публикации использовалась информация "ДТЭК", "Сумыоблэнерго", АО "Полтаваоблэнерго".

Заметим, что вчера в Украине также вводили графики экстренных отключений электроэнергии. Такие изменения в потреблении были применены сразу в нескольких областях Украины. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время заметим, что Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря.

Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

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