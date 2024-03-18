В одній з областей України попередили про заморозки

Протягом 18, а також 19 березня в Закарпатській області й Ужгороді очікуються заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.
"Вночі та вранці 18-19 березня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгороду на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.
Як писав український гідрометеорологічний центр, сьогодні, 18 березня, на дорогах західних областей можлива ожеледиця. Зокрема попереджав й про туман у південно-східній частині України вночі та вранці.
Температура:
В західних областях сьогодні можливий невеликий мокрий сніг, а на решті територій очікуються дощі.
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