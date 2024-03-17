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На заході очікується мокрий сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра

Неділя 17 березня 2024 16:01
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На заході очікується мокрий сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра Фото: погода на завтра, 18 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 березня, на заході України можливий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. На решті територій дощитиме.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. В західних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла", - пише пресслужба.

Як пише Укргідрометцентр, на дорогах західних областей можлива ожеледиця. Зокрема туман можливий у південно-східній частині України вночі та вранці.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +6 вдень;
  • на півночі коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +3 до +10 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +8 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень.

На заході очікується мокрий сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра

Фото: погода на 18 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -1 до +4, а вдень від +2 до +7. У Києві тим часом вночі від 0 до +2, а вдень від +3 до +5.

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