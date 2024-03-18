В одной из областей Украины предупредили о заморозках

В течение 18 и 19 марта в Закарпатской области и Ужгороде ожидаются заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
"Ночью и утром 18-19 марта на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгороду на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.
Как писал украинский гидрометеорологический центр, сегодня, 18 марта, на дорогах западных областей возможна гололедица. В частности предупреждал и о тумане в юго-восточной части Украины ночью и утром.
Температура:
В западных областях сегодня возможен небольшой мокрый снег, а на остальных территориях ожидаются дожди.
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