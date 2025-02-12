В одній з областей України понад 20 навчальних закладів ідуть на дистанційку: деталі

Епідеміологічна ситуація у деяких куточках України суттєво погіршилась. З огляду на це у Кіровоградській обласній військовій (державній) адміністрації розповіли, чи запроваджують у навчальних закладах регіону карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОВА у Facebook.
Українцям розповіли, що у школах Кіровоградської області карантину немає. Водночас частина навчальних закладів переходить на дистанційне навчання.
"У ЗМІ поширюється інформація про запровадження карантину в школах через зростання захворюваності. Проте, за оперативними даними, станом на 12 лютого, карантин на території області не впроваджено", - наголосили в ОВА.
Там повідомили також, що у зв'язку з високим рівнем захворюваності 21 заклад освіти тимчасово переходить на дистанційне навчання:
Насамкінець у Кіровоградській ОВА наголосили, що форму навчання визначає адміністрація закладу - разом із громадою, якою він утримується.
Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ.
Тим часом у Центрі громадського здоров'я раніше повідомили, що захворюваність на грип у цьому сезоні зберігає "прогнозований характер", оскільки розвиток епідемічного процесу відбувається "за класичним сценарієм".
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на середу, 12 лютого, через зростання захворюваності на ГРВІ перевищення епідеміологічного порогу зафіксоване у п'ятьох областях України.
З огляду на таку ситуацію, там можуть бути введені посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).
За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
Тим часом заклади освіти у різних областях все частіше переходять на дистанційне навчання - аби вберегти здоров'я дітей і дорослих, а також запобігти подальшому поширенню хвороб.
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