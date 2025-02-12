В одній з областей України понад 20 навчальних закладів ідуть на дистанційку: деталі

Що відомо про поточний освітній процес у Кіровоградської області

Українцям розповіли, що у школах Кіровоградської області карантину немає. Водночас частина навчальних закладів переходить на дистанційне навчання.

"У ЗМІ поширюється інформація про запровадження карантину в школах через зростання захворюваності. Проте, за оперативними даними, станом на 12 лютого, карантин на території області не впроваджено", - наголосили в ОВА.

Там повідомили також, що у зв'язку з високим рівнем захворюваності 21 заклад освіти тимчасово переходить на дистанційне навчання:

у Гурівській територіальній громаді (ТГ) - 4 заклади освіти: Боківський, Гурівський ліцеї, Братолюбівська гімназія, Варварівська філія;

у Долинській ТГ - 4 заклади освіти: Гімназія "Мрія", Гімназія №1, Олександрівська гімназія, Богданівська;

у Компаніївській ТГ - 4 заклади освіти: Червоновершський, Сасівський, Нечаївський ліцеї, Виноградівська філія;

у Глодоській ТГ - 1 заклад освіти: Новомиколаївська філія;

в Онуфріївській ТГ - 4 заклади освіти: Онуфріївський, Павлишський, Зибківський, Млинківський ліцеї;

у Пантаївській ТГ - 1 заклад освіти: Пантаївський ліцей;

Піщанобрідський інтернат;

Новгородківське ПТУ №36;

Олександрійський медичний фаховий коледж.

Насамкінець у Кіровоградській ОВА наголосили, що форму навчання визначає адміністрація закладу - разом із громадою, якою він утримується.

Допис Кіровоградської ОВА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)