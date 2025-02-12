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В одній з областей України понад 20 навчальних закладів ідуть на дистанційку: деталі

Деякі заклади освіти Кіровоградської області переходять на дистанційне навчання (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Епідеміологічна ситуація у деяких куточках України суттєво погіршилась. З огляду на це у Кіровоградській обласній військовій (державній) адміністрації розповіли, чи запроваджують у навчальних закладах регіону карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОВА у Facebook.

Що відомо про поточний освітній процес у Кіровоградської області

Українцям розповіли, що у школах Кіровоградської області карантину немає. Водночас частина навчальних закладів переходить на дистанційне навчання.

"У ЗМІ поширюється інформація про запровадження карантину в школах через зростання захворюваності. Проте, за оперативними даними, станом на 12 лютого, карантин на території області не впроваджено", - наголосили в ОВА.

Там повідомили також, що у зв'язку з високим рівнем захворюваності 21 заклад освіти тимчасово переходить на дистанційне навчання:

  • у Гурівській територіальній громаді (ТГ) - 4 заклади освіти: Боківський, Гурівський ліцеї, Братолюбівська гімназія, Варварівська філія;
  • у Долинській ТГ - 4 заклади освіти: Гімназія "Мрія", Гімназія №1, Олександрівська гімназія, Богданівська;
  • у Компаніївській ТГ - 4 заклади освіти: Червоновершський, Сасівський, Нечаївський ліцеї, Виноградівська філія;
  • у Глодоській ТГ - 1 заклад освіти: Новомиколаївська філія;
  • в Онуфріївській ТГ - 4 заклади освіти: Онуфріївський, Павлишський, Зибківський, Млинківський ліцеї;
  • у Пантаївській ТГ - 1 заклад освіти: Пантаївський ліцей;
  • Піщанобрідський інтернат;
  • Новгородківське ПТУ №36;
  • Олександрійський медичний фаховий коледж.

Насамкінець у Кіровоградській ОВА наголосили, що форму навчання визначає адміністрація закладу - разом із громадою, якою він утримується.

Допис Кіровоградської ОВА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

Епідеміологічна ситуація в Україні

Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Тим часом у Центрі громадського здоров'я раніше повідомили, що захворюваність на грип у цьому сезоні зберігає "прогнозований характер", оскільки розвиток епідемічного процесу відбувається "за класичним сценарієм".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на середу, 12 лютого, через зростання захворюваності на ГРВІ перевищення епідеміологічного порогу зафіксоване у п'ятьох областях України.

З огляду на таку ситуацію, там можуть бути введені посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).

За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Тим часом заклади освіти у різних областях все частіше переходять на дистанційне навчання - аби вберегти здоров'я дітей і дорослих, а також запобігти подальшому поширенню хвороб.

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