В одной из областей Украины более 20 учебных заведений идут на дистанционку: детали

Эпидемиологическая ситуация в некоторых уголках Украины существенно ухудшилась. Учитывая это в Кировоградской областной военной (государственной) администрации рассказали, вводят ли в учебных заведениях региона карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА в Facebook.
Украинцам рассказали, что в школах Кировоградской области карантина нет. В то же время часть учебных заведений переходит на дистанционное обучение.
"В СМИ распространяется информация о введении карантина в школах из-за роста заболеваемости. Однако, по оперативным данным, по состоянию на 12 февраля, карантин на территории области не введен", - отметили в ОВА.
Там сообщили также, что в связи с высоким уровнем заболеваемости 21 учебное заведение временно переходит на дистанционное обучение:
В завершение в Кировоградской ОВА отметили, что форму обучения определяет администрация заведения - вместе с общиной, которой оно содержится.
Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Между тем в Центре общественного здоровья ранее сообщили, что заболеваемость гриппом в этом сезоне сохраняет "прогнозируемый характер", поскольку развитие эпидемического процесса происходит "по классическому сценарию".
Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на среду, 12 февраля, из-за роста заболеваемости ОРВИ превышение эпидемиологического порога зафиксировано в пяти областях Украины.
Учитывая такую ситуацию, там могут быть введены усиленные противоэпидемические меры (в том числе и локальный карантин).
По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.
Между тем учебные заведения в разных областях все чаще переходят на дистанционное обучение - чтобы уберечь здоровье детей и взрослых, а также предотвратить дальнейшее распространение болезней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.