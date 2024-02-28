В одній з областей України чоловікам заборонили наближатися до кордону: у чому причина

Прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження в регіоні через зростання спроб незаконного перетинання кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецького прикордонного загону.
В чому причина
З початку повномасштабної війни на всій ділянці відповідальності прикордонного загону збільшуються спроби незаконного перетинання кордону чоловіками віком від 18 до 60 років.
Де посилили прикордонний режим
Додаткові обмеження були запроваджені в межах:
У вищезгаданих громадах відтепер заборонено:
З усіма обмеженнями можна ознайомитись за посиланням.
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Нещодавно ДПСУ затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.
Тим часом прикордонники повідомили українцям про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.
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