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В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе: в чем причина

Фото: в Черновицкой области ужесточили пограничный режим (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого пограничного отряда.

В чем причина 

С начала полномасштабной войны на всем участке ответственности пограничного отряда увеличиваются попытки незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. 

Где усилили пограничный режим 

Дополнительные ограничения были введены в пределах: 

  • Селятинской; 
  • Берегометской; 
  • Красноильской;
  • Чудейской;
  • Петровецкой; 
  • Сучевенской; 
  • Каменецкой; 
  • Глыбокской;
  • Тереблечанской; 
  • Тарашанской; 
  • Герцаевской;
  • Ванчиковецкой;
  • Мамалыговской;
  • Ливенецкой;
  • Кельменецкой;
  • Сокирянской;
  • Вашковецкой территориальных общин;
  • Черновицкого;
  • Днестровского;
  • Вижницкого районов. 

В вышеупомянутых общинах отныне запрещено: 

  • въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства, за исключением лиц, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, или имеют земельные участки;
  • лицам призывного возраста запрещено въезжать, передвигаться в пределах пограничной полосы без специальных документов определенных пунктами и документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на воинском учете или документов, подтверждающих снятие с воинского учета;
  • запрещено скопление транспортных средств, длительные остановки транспортных средств, не связанные с техническими неисправностями и прочим;
  • запрещено движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Со всеми ограничениями можно ознакомиться по ссылке.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно ГПСУ задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.

Между тем пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.

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