В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе: в чем причина

В чем причина

С начала полномасштабной войны на всем участке ответственности пограничного отряда увеличиваются попытки незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет.

Где усилили пограничный режим

Дополнительные ограничения были введены в пределах:

Селятинской;

Берегометской;

Красноильской;

Чудейской;

Петровецкой;

Сучевенской;

Каменецкой;

Глыбокской;

Тереблечанской;

Тарашанской;

Герцаевской;

Ванчиковецкой;

Мамалыговской;

Ливенецкой;

Кельменецкой;

Сокирянской;

Вашковецкой территориальных общин;

Черновицкого;

Днестровского;

Вижницкого районов.

В вышеупомянутых общинах отныне запрещено:

въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства, за исключением лиц, которые постоянно или временно проживают или работают в ее пределах, или имеют земельные участки;

лицам призывного возраста запрещено въезжать, передвигаться в пределах пограничной полосы без специальных документов определенных пунктами и документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на воинском учете или документов, подтверждающих снятие с воинского учета;

запрещено скопление транспортных средств, длительные остановки транспортных средств, не связанные с техническими неисправностями и прочим;

запрещено движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Со всеми ограничениями можно ознакомиться по ссылке.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно ГПСУ задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.

Между тем пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.