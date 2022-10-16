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В одній з громад Сумської області немає світла через обстріли

Фото: в одній з громад Сумської області немає світла через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Частина Білопільської громади Сумської області часково знеструмлена через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, станом на 18:00, без світла залишився 2151 абонент.

Зазначимо, що 15 жовтня загарбники обстріляли 5 громад Сумської області, у тому числи і Білопільську. Для атак росіяни використовували артилерію та міномети.

Окрім того, 14 жовтня у Сумській області підірвався комбайн у полі.

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Сумська область