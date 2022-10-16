В одной из общин Сумской области нет света из-за обстрелов

По его словам, по состоянию на 18:00 без света остался 2151 абонент.

Отметим, что 15 октября захватчики обстреляли 5 общин Сумской области, в том числе и Белопольскую. Для атак россияне использовали артиллерию и минометы.

Кроме того, 14 октября в Сумской области взорвался комбайн в поле.

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