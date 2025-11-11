ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Одні з найвищих у світі. Трамп готує перегляд тарифів на імпорт для ще однієї країни

США, Вівторок 11 листопада 2025 17:46
UA EN RU
Одні з найвищих у світі. Трамп готує перегляд тарифів на імпорт для ще однієї країни Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що працює зі Швейцарією над зниженням тарифів на експорт до Сполучених Штатів. Наразі вони становлять 39% і є одними з найвищих у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Bloomberg.

"Ми працюємо над угодою, щоб трохи знизити їхні тарифи. Поки я не встановив жодних цифр, але ми розробляємо рішення, яке допоможе Швейцарії", - сказав президент США.

Трамп визнав, що США "доволі сильно" вдарили по Швейцарії. Він додав, що зацікавлений в тому, щоб країна "залишалася успішною", оскільки розглядає її як надійного союзника.

Що відомо про можливу угоду

Швейцарія активно намагається укласти торгівельну угоду зі США для зменшення високих тарифів на імпорт її товарів. Згідно із даними Bloomberg, це може відбутися протягом двох тижнів, однак наразі остаточних рішень немає. Джерела агентства повідомили, що Сполучені Штати можуть знизити ставку мит до 15%.

Уряд Швейцарії відмовляється коментувати можливу угоду зі США. Водночас у Вашингтоні заявили, що вона може обернутися значною вигодою для Сполучених Штатів.

США запровадили 39% мита на швейцарські товари у серпні, при цьому американський ринок був одним з головних для швейцарських компаній. Такий тариф став одним з найвищих, які Трамп ввів в ході його перезавантаження світової торгівлі.

Причиною рішення американського лідера став торгівельний профіцит Швейцарії зі США на суму 38,5 мільярда доларів. Він формувався переважно за рахунок імпорту золота, фармацевтичної продукції, годинників та медичного обладнання.

Нагадаємо, 10 листопада, Трамп заявив, що планує знизити тарифи на імпорт з Індії. Він повідомив, що це відбудеться "в якійсь момент" у зв'язку зі скороченням обсягів закупок нафти в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Швейцарія Дональд Трамп
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа