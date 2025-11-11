ua en ru
Одни из самых высоких в мире. Трамп готовит пересмотр тарифов на импорт для еще одной страны

США, Вторник 11 ноября 2025 17:46
Одни из самых высоких в мире. Трамп готовит пересмотр тарифов на импорт для еще одной страны
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работает со Швейцарией над снижением тарифов на экспорт в Соединенные Штаты. Сейчас они составляют 39% и являются одними из самых высоких в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

"Мы работаем над соглашением, чтобы немного снизить их тарифы. Пока я не установил никаких цифр, но мы разрабатываем решение, которое поможет Швейцарии", - сказал президент США.

Трамп признал, что США "довольно сильно" ударили по Швейцарии. Он добавил, что заинтересован в том, чтобы страна "оставалась успешной", поскольку рассматривает ее как надежного союзника.

Что известно о возможном соглашении

Швейцария активно пытается заключить торговое соглашение с США для уменьшения высоких тарифов на импорт ее товаров. Согласно данным Bloomberg, это может произойти в течение двух недель, однако пока окончательных решений нет. Источники агентства сообщили, что Соединенные Штаты могут снизить ставку пошлин до 15%.

Правительство Швейцарии отказывается комментировать возможную сделку с США. В то же время в Вашингтоне заявили, что она может обернуться значительной выгодой для Соединенных Штатов.

США ввели 39% пошлины на швейцарские товары в августе, при этом американский рынок был одним из главных для швейцарских компаний. Такой тариф стал одним из самых высоких, которые Трамп ввел в ходе его перезагрузки мировой торговли.

Причиной решения американского лидера стал торговый профицит Швейцарии с США на сумму 38,5 миллиарда долларов. Он формировался преимущественно за счет импорта золота, фармацевтической продукции, часов и медицинского оборудования.

Напомним, 10 ноября, Трамп заявил, что планирует снизить тарифы на импорт из Индии. Он сообщил, что это произойдет "в какой-то момент" в связи с сокращением объемов закупок нефти у России.

