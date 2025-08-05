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Поїзди з України до Будапешта та Відня змінять маршрут: коли та як курсуватимуть

Вівторок 05 серпня 2025 18:20
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Поїзди з України до Будапешта та Відня змінять маршрут: коли та як курсуватимуть Фото: Поїзди із України до Будапешта та Відня змінять маршрут курсування (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 25 серпня по 20 вересня 2025 року на станції Будапешт-Келеті триватимуть масштабні ремонтні роботи. Через це зміниться розклад і маршрути українських поїздів, що прямують до Будапешта та Відня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Що зміниться

Поїзд №9/10 Київ - Будапешт - Київ прибуватиме та вирушатиме зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

Поїзд №143/146 Чоп - Відень - Чоп (а також безпересадкові вагони Київ - Відень - Київ) зупинятимуться лише на станції Будапешт Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.

Що варто знати

Будапешт Нюгаті і Будапешт Келенфельд є зручними центральними станціями, які мають доступ до метро, трамваїв та автобусів:

  • Будапешт Нюгаті - з доступом до метро лінії M3;
  • Будапешт Келенфельд - з виходом до метро M4.

Пасажирам радять врахувати зміни при плануванні подорожей і завчасно перевіряти квитки.

Нагадаємо, починаючи з 31 липня поїзд №39/40 "Запоріжжя - Солотвино" почав курсувати через Чоп, що дає змогу зручно пересідати на міжнародні рейси до Угорщини, Словаччини та Чехії. В "Укрзалізниці" зазначають, що це має покращити сполучення східного Закарпаття та сходу України з країнами ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" в тестовому режимі запровадила верифікацію через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на кілька популярних рейсів. Мета - боротьба зі спекуляцією. Верифікація наразі потрібна для поїздів №29/30, №12 та №27/28. Для пасажирів без біометричних документів квитки доступні в окремих касах.

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Укрзалізниця Будапешт Вена Поїзди
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