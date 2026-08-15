Одне з 12 найбільших свят: сьогодні Успіння Богородиці (де дивитися службу)

Головне: Значення свята: 15 серпня за новоюліанським календарем православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці - одне з 12 найбільших свят богослужбового року.

15 серпня за новоюліанським календарем православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці - одне з 12 найбільших свят богослужбового року. Святкове богослужіння в Лаврі: О 9:00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолить Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

О 9:00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолить Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Подвійний ювілей: Цьогоріч урочиста служба також приурочена до 975-річчя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Цьогоріч урочиста служба також приурочена до 975-річчя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Де подивитися онлайн: Долучитися до молитви можна буде в режимі реального часу на офіційних сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у соцмережах.

Що означає свято Успіння

Успіння Пресвятої Богородиці має нерухому дату - 15 серпня за новоюліанським календарем. Церква називає цей день не днем смерті чи упокоєння Богородиці, а днем її "засинання".

Згідно з церковним Переданням, Господь не залишив тіла Своєї Матері у гробі, а після Успіння прийняв її на Небо. На іконах свята цей момент часто зображують так: у центрі перебуває Ісус Христос, який тримає на руках душу Богородиці у вигляді немовляти. Це символізує її святість, невинність і духовну чистоту.



Плащаниця Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській лаврі (фото: ПЦУ)

Святу передує двотижневий Успенський піст. Напередодні, 14 серпня, у храмах звершується бдіння. Особливістю цього богослужіння є можливе винесення на середину храму прикрашеної квітами плащаниці Божої Матері.

Успіння має один день передсвята та вісім днів післясвята. Віддання свята припадає на 23 серпня.

Де відбудеться богослужіння 15 серпня

Сьогодні о 9:00 Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Урочисте богослужіння також приурочене до 975-річчя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Долучитися до молитви можна безпосередньо в Успенському соборі або онлайн - на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook, а також на YouTube-каналі ПЦУ.