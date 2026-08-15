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Одне з 12 найбільших свят: сьогодні Успіння Богородиці (де дивитися службу)

07:16 15.08.2026 Сб
3 хв
Яке значення для православних християн має свято Успіння Богородиці?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Успенської Києво-Печерської Лаври (Getty Images)

Сьогодні, 15 серпня, православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці - одне з 12 найбільших свят церковного року. Цього дня віряни згадують завершення земного життя Діви Марії та її Успіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Православну церкву України (ПЦУ).

Головне:

  • Значення свята: 15 серпня за новоюліанським календарем православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці - одне з 12 найбільших свят богослужбового року.
  • Святкове богослужіння в Лаврі: О 9:00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолить Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
  • Подвійний ювілей: Цьогоріч урочиста служба також приурочена до 975-річчя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
  • Де подивитися онлайн: Долучитися до молитви можна буде в режимі реального часу на офіційних сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у соцмережах.

Що означає свято Успіння

Успіння Пресвятої Богородиці має нерухому дату - 15 серпня за новоюліанським календарем. Церква називає цей день не днем смерті чи упокоєння Богородиці, а днем її "засинання".

Згідно з церковним Переданням, Господь не залишив тіла Своєї Матері у гробі, а після Успіння прийняв її на Небо. На іконах свята цей момент часто зображують так: у центрі перебуває Ісус Христос, який тримає на руках душу Богородиці у вигляді немовляти. Це символізує її святість, невинність і духовну чистоту.


Плащаниця Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській лаврі (фото: ПЦУ)

Святу передує двотижневий Успенський піст. Напередодні, 14 серпня, у храмах звершується бдіння. Особливістю цього богослужіння є можливе винесення на середину храму прикрашеної квітами плащаниці Божої Матері.

Успіння має один день передсвята та вісім днів післясвята. Віддання свята припадає на 23 серпня.

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Де відбудеться богослужіння 15 серпня

Сьогодні о 9:00 Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Урочисте богослужіння також приурочене до 975-річчя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Долучитися до молитви можна безпосередньо в Успенському соборі або онлайн - на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook, а також на YouTube-каналі ПЦУ.

Раніше РБК-Україна писало про позицію ПЦУ щодо онлайн-трансляцій богослужінь. Церква пояснює, що трансляція може допомогти вірянам долучитися до спільної молитви, якщо вони не можуть бути присутніми у храмі, однак не замінює реального богослужіння та особистої участі у Таїнствах. Водночас онлайн-формат не вважають неприйнятним - це додатковий спосіб залишатися на зв’язку з церковною громадою.

Також ми розповідали про важливі дати у серпні за календарем ПЦУ.

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