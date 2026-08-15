Один из 12 самых больших праздников: сегодня Успение Богородицы (где смотреть службу)

Главное: Значение праздника: 15 августа по новоюлианскому календарю православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из 12 величайших праздников богослужебного года.

15 августа по новоюлианскому календарю православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из 12 величайших праздников богослужебного года. Праздничное богослужение в Лавре: В 9:00 Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавит Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

В 9:00 Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавит Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Двойной юбилей: Торжественная служба также приурочена к 975-летию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Торжественная служба также приурочена к 975-летию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Где посмотреть онлайн: Присоединиться к молитве можно будет в режиме реального времени на официальных страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в соцсетях.

Что означает праздник Успения

Успение Пресвятой Богородицы имеет неподвижную дату - 15 августа по новоюлианскому календарю. Церковь называет этот день не днем смерти или упокоения Богородицы, а днем ее "засыпания".

Согласно церковному Преданию, Господь не оставил тела Своей Матери во гробе, а после Успения принял ее на Небо. На иконах праздника этот момент часто изображают так: в центре находится Иисус Христос, держащий на руках душу Богородицы в виде младенца. Это символизирует ее святость, невинность и духовную чистоту.



Плащаница Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре (фото: ПЦУ)

Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Накануне, 14 августа, в храмах совершается бдение. Особенностью этого богослужения является возможное вынесение на середину храма украшенной цветами плащаницы Божией Матери.

Успение имеет один день предпраздника и восемь дней послепраздника. Предание праздника приходится на 23 августа.

Где состоится богослужение 15 августа

Сегодня в 9:00 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавит Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Торжественное богослужение также приурочено к 975-летию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Присоединиться к молитве можно непосредственно в Успенском соборе или онлайн - на страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в Facebook, а также на YouTube-канале ПЦУ.