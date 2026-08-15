Один из 12 самых больших праздников: сегодня Успение Богородицы (где смотреть службу)

Сегодня, 15 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из 12 величайших праздников церковного года. В этот день верующие вспоминают о завершении земной жизни Девы Марии и ее Успения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Православную церковь Украины (ПЦУ).
Главное:
Успение Пресвятой Богородицы имеет неподвижную дату - 15 августа по новоюлианскому календарю. Церковь называет этот день не днем смерти или упокоения Богородицы, а днем ее "засыпания".
Согласно церковному Преданию, Господь не оставил тела Своей Матери во гробе, а после Успения принял ее на Небо. На иконах праздника этот момент часто изображают так: в центре находится Иисус Христос, держащий на руках душу Богородицы в виде младенца. Это символизирует ее святость, невинность и духовную чистоту.
Плащаница Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре (фото: ПЦУ)
Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Накануне, 14 августа, в храмах совершается бдение. Особенностью этого богослужения является возможное вынесение на середину храма украшенной цветами плащаницы Божией Матери.
Успение имеет один день предпраздника и восемь дней послепраздника. Предание праздника приходится на 23 августа.
Сегодня в 9:00 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавит Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Торжественное богослужение также приурочено к 975-летию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Присоединиться к молитве можно непосредственно в Успенском соборе или онлайн - на страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в Facebook, а также на YouTube-канале ПЦУ.
Ранее РБК-Украина писало о позиции ПЦУ относительно онлайн-трансляций богослужений. Церковь объясняет, что трансляция может помочь верующим приобщиться к общей молитве, если они не могут присутствовать в храме, однако не заменяет реального богослужения и личного участия в Таинствах. В то же время, онлайн-формат не считают неприемлемым - это дополнительный способ оставаться на связи с церковной общиной.
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