Одна з засуджених за штурм Капітолію відмовилась від помилування Трампа

Вона зазначила, що не хоче бути частиною спроб переписати історію подій 6 січня, які вона вважає повстанням, і визнала свою провину за участь у них.

"Але коли ти належиш до культу MAGA, на тебе так сильно тиснуть і наполягають, щоб ти не слухав нікого, окрім Трампа. Згодом я зрозуміла, що все це - не що інше, як пропаганда і брехня, а сам Трамп - справді небезпечний нарцис", - зауважила вона.