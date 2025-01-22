Одна з засуджених за штурм Капітолію відмовилась від помилування Трампа

Американський президент Дональд Трамп помилував близько 1500 учасників бунту 6 січня. Однак одна з них відмовилася, назвавши це зневагою до верховенства права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Вона зазначила, що не хоче бути частиною спроб переписати історію подій 6 січня, які вона вважає повстанням, і визнала свою провину за участь у них.
"Але коли ти належиш до культу MAGA, на тебе так сильно тиснуть і наполягають, щоб ти не слухав нікого, окрім Трампа. Згодом я зрозуміла, що все це - не що інше, як пропаганда і брехня, а сам Трамп - справді небезпечний нарцис", - зауважила вона.
Нагадаємо, що 6 січня 2021 року Конгрес США збирався затвердити результати президентських виборів 2020 року, переможцем яких став Джо Байден, представник Демократичної партії.
Того дня біля будівлі Капітолію тисячі прихильників Дональда Трампа зібралися на мітинг, який переріс у заворушення. Частина протестувальників прорвалася через кордон правоохоронців, увірвалася до Конгресу та вчинила сутички з охороною, що призвело до загибелі п'яти осіб.
У липні 2023 року Міністерство юстиції США висунуло Трампу звинувачення у трьох пунктах, пов'язаних із штурмом Капітолія. А вже в листопаді суд призначив п'ятирічне ув'язнення колишньому співробітнику Держдепартаменту, який брав участь у нападі на Конгрес.
Вчора Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.
РБК-Україна також пояснило, чому це рішення стало несподіванкою навіть для команди президента Трампа.
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