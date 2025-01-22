Одна из осужденных за штурм Капитолия отказалась от помилования Трампа

Американский президент Дональд Трамп помиловал около 1500 участников бунта 6 января. Однако одна из них отказалась, назвав это пренебрежением к верховенству права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Она отметила, что не хочет быть частью попыток переписать историю событий 6 января, которые она считает восстанием, и признала свою вину за участие в них.
"Но когда ты принадлежишь к культу MAGA, на тебя так сильно давят и настаивают, чтобы ты не слушал никого, кроме Трампа. Со временем я поняла, что все это - не что иное, как пропаганда и ложь, а сам Трамп - действительно опасный нарцисс", - отметила она.
Напомним, что 6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты президентских выборов 2020 года, победителем которых стал Джо Байден, представитель Демократической партии.
В тот день у здания Капитолия тысячи сторонников Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в беспорядки. Часть протестующих прорвалась через кордон правоохранителей, ворвалась в Конгресс и совершила столкновения с охраной, что привело к гибели пяти человек.
В июле 2023 года Министерство юстиции США выдвинуло Трампу обвинения по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия. А уже в ноябре суд назначил пятилетнее заключение бывшему сотруднику Госдепартамента, который участвовал в нападении на Конгресс.
Вчера Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.
РБК-Украина также объяснило, почему это решение стало неожиданностью даже для команды президента Трампа.
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