Одна из осужденных за штурм Капитолия отказалась от помилования Трампа

Дело о штурме Капитолия

Напомним, что 6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты президентских выборов 2020 года, победителем которых стал Джо Байден, представитель Демократической партии.

В тот день у здания Капитолия тысячи сторонников Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в беспорядки. Часть протестующих прорвалась через кордон правоохранителей, ворвалась в Конгресс и совершила столкновения с охраной, что привело к гибели пяти человек.

В июле 2023 года Министерство юстиции США выдвинуло Трампу обвинения по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия. А уже в ноябре суд назначил пятилетнее заключение бывшему сотруднику Госдепартамента, который участвовал в нападении на Конгресс.

Помилование участников бунта

Вчера Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.

РБК-Украина также объяснило, почему это решение стало неожиданностью даже для команды президента Трампа.

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