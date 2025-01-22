RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Одна из осужденных за штурм Капитолия отказалась от помилования Трампа

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп помиловал около 1500 участников бунта 6 января. Однако одна из них отказалась, назвав это пренебрежением к верховенству права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она отметила, что не хочет быть частью попыток переписать историю событий 6 января, которые она считает восстанием, и признала свою вину за участие в них.

"Но когда ты принадлежишь к культу MAGA, на тебя так сильно давят и настаивают, чтобы ты не слушал никого, кроме Трампа. Со временем я поняла, что все это - не что иное, как пропаганда и ложь, а сам Трамп - действительно опасный нарцисс", - отметила она.

Дело о штурме Капитолия

Напомним, что 6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты президентских выборов 2020 года, победителем которых стал Джо Байден, представитель Демократической партии.

В тот день у здания Капитолия тысячи сторонников Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в беспорядки. Часть протестующих прорвалась через кордон правоохранителей, ворвалась в Конгресс и совершила столкновения с охраной, что привело к гибели пяти человек.

В июле 2023 года Министерство юстиции США выдвинуло Трампу обвинения по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия. А уже в ноябре суд назначил пятилетнее заключение бывшему сотруднику Госдепартамента, который участвовал в нападении на Конгресс.

Помилование участников бунта

Вчера Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.

РБК-Украина также объяснило, почему это решение стало неожиданностью даже для команды президента Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКапитолий