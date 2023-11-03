ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-співробітник Держдепу США часів Трампа отримав 5 років тюрми за штурм Капітолію

П'ятниця 03 листопада 2023 19:18
UA EN RU
Екс-співробітник Держдепу США часів Трампа отримав 5 років тюрми за штурм Капітолію Фото: екс-співробітник Держдепу США часів Трампа отримав 5 років ув'язнення за штурм Капітолію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд вирішив ув'язнити на 5 років колишнього співробітника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Він брав участь у штурмі Капітолію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно з рішенням суду, колишній чиновник Держдепу часів екс-президента Дональда Трампа Фредеріко Кляйн отримав 5 років та 10 місяців в'язниці. Його визнали винним у шести нападах, порушенні громадського порядку та перешкоджанні проведенню офіційного розгляду.

Зокрема, Кляйн використав вкрадений поліцейський щит, щоб відкрити вхід до будівлі Капітолію та відтіснити поліцейських.

Прокурори заявили, що він "влаштував безперервну облогу поліцейських", коли намагався увійти до Капітолію з великим натовпом учасників заворушень.

"Ваші дії 6 січня були шокуючими та кричущими", - сказав суддя Кляйну перед винесенням вироку.

Штурм Капітолію

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолію і влаштували там заворушення, внаслідок яких загинули 5 людей. Це сталося під час того, як Конгрес мав затвердити результати президентських виборів.

У липні цього року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення екс-президенту Дональду Трампу у справі про штурм Капітолію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Капітолій Суд Конгресс США
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше