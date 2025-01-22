Одна из осужденных за штурм Капитолия отказалась от помилования Трампа

Американский президент Дональд Трамп помиловал около 1500 участников бунта 6 января. Однако одна из них отказалась, назвав это пренебрежением к верховенству права.

Бывшая сторонница Дональда Трампа Памела Хэмпхилл, которая была причастна к нападению на Капитолий США 6 января, сообщила, что отказывается от помилования президента, поскольку это было бы "пощечиной верховенству права".

Хэмпхилл была заключена в тюрьму на 60 дней, объяснив, что она была частью того, что она сейчас называет "культом MAGA".

"Это было бы пощечиной верховенству права, полицейским Капитолия и нашей нации", - сказала она.

Она отметила, что не хочет быть частью попыток переписать историю событий 6 января, которые она считает восстанием, и признала свою вину за участие в них.

Она добавила, что тогда не осознавала, что была частью "культа" и что Трамп является "опасным нарциссом", который обнародовал "большую ложь о том, что выборы были украдены".

"Но когда ты принадлежишь к культу MAGA, на тебя так сильно давят и настаивают, чтобы ты не слушал никого, кроме Трампа. Со временем я поняла, что все это - не что иное, как пропаганда и ложь, а сам Трамп - действительно опасный нарцисс", - отметила она.