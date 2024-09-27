Одна з підстанцій біля контрольованої РФ Запорізької АЕС зазнала атаки дроном, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

Як зазначили у МАГАТЕ, ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.

Також на ЗАЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, в тому числі кілька вибухів поблизу майданчика. Про пошкодження станції не повідомлялося.

Окрім цього було зафіксовано ймовірний удар безпілотника, який стався в п'ятницю вдень на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Ця підстанція забезпечує електроенергією об'єкти ЗАЕС, які не пов'язані з безпекою.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, 11 серпня, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа. Вона не спричинила небезпеки витоку шкідливих речовин, ЗАЕС працювала у штатному режимі.