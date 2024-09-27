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Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС подверглась атаке дроном, - МАГАТЭ

Пятница 27 сентября 2024 20:37
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Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС подверглась атаке дроном, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС, предположительно, подверглась атаке дроном. Эксперты МАГАТЭ заявили, что услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Как отметили в МАГАТЭ, ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной на прошлой неделе: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе, другая команда слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посетила место вероятной атаки беспилотника.

Также на ЗАЭС команда МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки. О повреждении станции не сообщалось.

Кроме этого был зафиксирован вероятный удар беспилотника, который произошел в пятницу днем на подстанции 35/6 кВ примерно в 300 метрах от станции. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией объекты ЗАЭС, не связанные с безопасностью.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа, на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар. Она не привела к опасности утечки вредных веществ, ЗАЭС работала в штатном режиме.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, пожар на ЗАЭС устроили российские кафиры.

В "Энергоатоме" вероятными причинами пожара считают халатность кафиров или сознательный поджог.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести .

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