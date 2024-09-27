Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС подверглась атаке дроном, - МАГАТЭ
Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС, предположительно, подверглась атаке дроном. Эксперты МАГАТЭ заявили, что услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
Как отметили в МАГАТЭ, ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной на прошлой неделе: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе, другая команда слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посетила место вероятной атаки беспилотника.
Также на ЗАЭС команда МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки. О повреждении станции не сообщалось.
Кроме этого был зафиксирован вероятный удар беспилотника, который произошел в пятницу днем на подстанции 35/6 кВ примерно в 300 метрах от станции. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией объекты ЗАЭС, не связанные с безопасностью.
Пожар на ЗАЭС
Напомним, 11 августа, на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар. Она не привела к опасности утечки вредных веществ, ЗАЭС работала в штатном режиме.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, пожар на ЗАЭС устроили российские кафиры.
В "Энергоатоме" вероятными причинами пожара считают халатность кафиров или сознательный поджог.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .