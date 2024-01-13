"Одна нога тут, інша - там". Спецпризначенці СБУ продемонстрували роботу дронів на фронті
Спецпризначенці СБУ продовжують демонструвати ефективну роботу зі знищення російських окупантів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ зробили окупантам "одна нога тут, другая - там". Співробітники Служби безпеки України працюють 24/7, щоб окупанти не топтали нашу землю ногами… в буквальному сенсі", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- 4 танки;
- 8 ББМ;
- 4 артсистеми;
- й не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.