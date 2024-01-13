"Одна нога здесь, другая – там". Спецназовцы СБУ продемонстрировали работу дронов на фронте

Спецназовцы СБУ продолжают демонстрировать эффективную работу по уничтожению российских оккупантов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ сделали оккупантам "одна нога здесь, другая - там". Сотрудники Службы безопасности Украины работают 24/7, чтобы оккупанты не топтали нашу землю ногами... в буквальном смысле", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши военные уничтожили 338 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.