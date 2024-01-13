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"Одна нога здесь, другая – там". Спецназовцы СБУ продемонстрировали работу дронов на фронте

Суббота 13 января 2024 13:01
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"Одна нога здесь, другая – там". Спецназовцы СБУ продемонстрировали работу дронов на фронте Фото: Спецназовцы СБУ продемонстрировали работу дронами на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы СБУ продолжают демонстрировать эффективную работу по уничтожению российских оккупантов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ сделали оккупантам "одна нога здесь, другая - там". Сотрудники Службы безопасности Украины работают 24/7, чтобы оккупанты не топтали нашу землю ногами... в буквальном смысле", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши военные уничтожили 338 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;
  • 8 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • и не только.

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