Одна з найочікуваніших українських інді-ігор наближається до релізу: що відомо

За офіційним повідомленням студії Dream Operator, вихід гри заплановано на третій квартал 2026 року. Наразі команда розробників повністю зосереджена на технічному доведенні проєкту.

Автори займаються виправленням залишків програмних багів, фінальним балансуванням ігрового процесу, а також наповненням ігрового світу дрібними атмосферними деталями.

Так, у гру додають інтерактивних летючих комах, які мають покращити досвід занурення користувача в екологію казкового лісу. Окрім цього, для майбутніх гравців підготували кілька оригінальних прихованих досягнень.

Творча команда та сюжетна основа

Tukoni: Forest Keepers - це затишна пригодницька головоломка. Текстовим та візуальним фундаментом для неї стали відомі книги-картинки української письменниці та художниці Оксани Були.

Створенням гри займається команда студії Dream Operator, а геймдизайнером став Олексій Фурман.



Визнання та історія франшизи

Попри те, що повноцінна гра ще не вийшла, проєкт уже має серйозні досягнення. Наприкінці 2025 року на міжнародній церемонії DevGAMM Awards, яка проходила у Лісабоні, гра здобула престижну нагороду Excellence in Visual Art за найкраще візуальне мистецтво.

Проєкт є розвитком франшизи, яка стартувала у 2020 році з виходом безкоштовної короткої гри Tukoni: Prologue. Перша частина отримала вкрай схвальні відгуки від користувачів на платформі Steam, що й заклало основу для розробки масштабного продовження.

Системні вимоги: