Знаходить російські ігри за секунди: українець випустив новий плагін для Steam Deck

Український розробник Віталій Тарнавський випустив плагін VARTA для портативної ігрової консолі Steam Deck. Утиліта допомагає гравцям миттєво дізнатися про походження гри ще до її покупки.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост айтівця у Threads .

Як працює український плагін VARTA для Steam Deck?

Ідея проєкту з'явилася під час обговорення технічних можливостей консолі від Valve. Автор прагнув створити інструмент, який позбавить гравців необхідності щоразу заходити у браузер і шукати інформацію про власників ігрових студій вручну.

Технічна база та встановлення

Утиліта інтегрується безпосередньо в операційну систему консолі:

VARTA працює як плагін для Decky Loader. Це найпопулярніша неофіційна платформа для встановлення розширень на Steam Deck.

Після швидкого встановлення спеціальні інформаційні позначки з'являються прямо на рідних сторінках ігор у магазині Steam.

Плагін допомагає розпізнати ігри російського походження у Steam (скриншот: er.leke у Threads)

Автоматичний сканер списку бажаного

Окремою важливою функцією плагіна став автоматичний аналіз вішлиста користувача.

За словами Віталія Тарнавського, тепер гравцям не потрібно перевіряти кожну позицію самостійно. Достатньо натиснути одну кнопку, зачекати кілька секунд і отримати готовий перелік сумнівних чи однозначно ворожих проєктів.

Видалити знайдені російські ігри зі списку можна також одним кліком.

Модерація та сайт проєкту

База даних плагіна працює в автономному режимі:

Якщо користувач натрапив на гру, якої ще немає у чорному списку, він може надіслати її на перевірку прямо з інтерфейсу Steam Deck.

Усі списки та бази оновлюються у фоновому режимі автоматично. Користувачам більше не потрібно завантажувати файли вручну.

Інтерфейс сайту Varta (скриншот: Varta Games)

Паралельно розробники запустили веб-сайт VARTA.GAMES. На цьому ресурсі можна переглядати загальну статистику бази, а також надсилати нові ігри на модерацію з комп'ютера або просто зі смартфона.