Одна из самых ожидаемых украинских инди-игр приближается к релизу: что известно

По официальному сообщению студии Dream Operator, выход игры запланирован на третий квартал 2026 года. Сейчас команда разработчиков полностью сосредоточена на технической доводке проекта.

Авторы занимаются исправлением остатков программных багов, финальной балансировкой игрового процесса, а также наполнением игрового мира мелкими атмосферными деталями.

Так, в игру добавляют интерактивных летучих насекомых, которые должны улучшить опыт погружения пользователя в экологию сказочного леса. Кроме этого, для будущих игроков подготовили несколько оригинальных скрытых достижений.

Творческая команда и сюжетная основа

Tukoni: Forest Keepers - это уютная приключенческая головоломка. Текстовым и визуальным фундаментом для нее стали известные книги-картинки украинской писательницы и художницы Оксаны Булы.

Созданием игры занимается команда студии Dream Operator, а геймдизайнером стал Алексей Фурман.



Признание и история франшизы

Несмотря на то, что полноценная игра еще не вышла, проект уже имеет серьезные достижения. В конце 2025 года на международной церемонии DevGAMM Awards, которая проходила в Лиссабоне, игра получила престижную награду Excellence in Visual Art за лучшее визуальное искусство.

Проект является развитием франшизы, которая стартовала в 2020 году с выходом бесплатной короткой игры Tukoni: Prologue. Первая часть получила крайне положительные отзывы от пользователей на платформе Steam, что и заложило основу для разработки масштабного продолжения.

Системные требования: