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Українська локалізація і блокування РФ: новий екшен Remedy стартує з різними умовами для геймерів

13:06 03.06.2026 Ср
2 хв
Фінська студія розкрила всі карти щодо релізу свого головного суперхіта
aimg Ольга Завада
Українська локалізація і блокування РФ: новий екшен Remedy стартує з різними умовами для геймерів Remedy показала геймплей та сюжет Control Resonant (скриншот: Game Trailers)
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На нещодавній презентації PlayStation State of Play розробники Remedy Entertainment офіційно оголосили дату виходу свого нового амбітного надприродного екшену Control Resonant, представили свіжий геймплейний трейлер і запустили передзамовлення на всіх актуальних платформах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Steam.

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Сюжет, масштаби та цінова політика

Комерційний директор Remedy Йоганес Палохеймо відкрито назвав Control Resonant наймасштабнішою та найскладнішою грою в історії компанії, яка запропонує безліч сюжетних поворотів як для давніх фанатів всесвіту, так і для новачків.

Попри загальноприйнятий у 2026 році тренд продавати великі AAA-блокбастери за 70 доларів, фінські розробники вирішили проявити лояльність до гравців:

  • Стандартне видання коштуватиме 60 доларів .
  • Цифрове розширене видання (Deluxe) отримало цінник у 70 доларів.

В українському сегменті магазину Steam передзамовлення для ПК вже доступне за ціною 1600 гривень. Водночас Remedy повністю заблокувала можливість купівлі гри у російському регіоні - там сторінка проєкту просто відсутня.

Переваги для консолей та дата виходу

Світовий реліз містичного екшену заплановано на 24 вересня. Проте користувачі консолей Sony опинилися у виграшному становищі. Власники PlayStation 5, які придбають розширене цифрове видання, отримають ексклюзивний бонус у вигляді 48 годин раннього доступу і зможуть розпочати проходження на два дні раніше за інших.

Гравцям на Xbox Series X/S та ПК доведеться чекати офіційного дня релізу.

Еволюція української локалізації

Поява офіційного українського перекладу у Control Resonant на релізі - величезний крок уперед для Remedy. Примітно, що оригінальна перша частина Control, яка вийшла у 2019 році, не містила української мови від розробників.

Тоді ситуацію врятував лише ентузіазм геймерської спільноти: гравець під ніком zhurba самотужки створив масштабний неофіційний переклад, адаптувавши близько 140 тисяч слів тексту. Його робота за якістю не поступалася офіційній локалізації Alan Wake 2, і тепер Remedy довели, що чують прохання українських фанатів.

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