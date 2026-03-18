Одна з країн Європи планує вступити в ЄС у 2028 році

22:07 18.03.2026 Ср
На шляху до вступу мають бути вирішені три ключових питання
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: Торгердур Катрін Гуннарсдоттір (https://mfa.gov.ua)

Глава МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що "з оптимізмом дивиться" на можливість вступу своєї країни в Євросоюз вже у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Гуннарсдоттір, найскладнішими питаннями під час переговорів стануть рибальство та сільське господарство. Раніше в Ісландії та ЄС були розбіжності щодо квот на вилов риби, що впливає на одну з ключових галузей її економіки.

"Ми побачили, що мати право голосу за столом переговорів є вигідним", - зазначила ісландський міністр.

Крім того, вона зауважила, що будь-які нові переговори з самого початку мають бути зосереджені на головних питаннях. Такими вона назвала рибальство, сільське господарство та ринок праці.

"Якщо ми це зробимо, то я досить оптимістично налаштована, що до кінця 2028 року ми станемо членом Європейського Союзу", - вважає Гуннарсдоттір.

Нагадаємо, мирний план США передбачає прискорений вступ України до Євросоюзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.

В інтервʼю РБК-Україна віцепрем’єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка заявив, що деякі країни-члени Євросоюзу вимагають перевірити реформи України, та почекати вступу до ЄС ще 10-20 років.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і наголосив, що хоче дізнатися конкретну дату.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі встановити конкретну дату вступу України неможливо. На запитання, чи є можливість її вступу до Євросоюзу до 2027 року, фон дер Ляєн зауважила, що Київ перебуває на "хорошому шляху" до членства.

Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
