Всі завдання на руках. Україна отримала фінальні умови вступу у ЄС

10:46 17.03.2026 Вт
2 хв
Про які ключові вимогу від Євросоюзу йде мова?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Юлія Свириденко (Getty Images)

Україна отримала від Європейського Союзу умови вступу по трьох фінальних переговорних кластерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами", - зазначила Свириденко.

За її словами, йдеться про кластери "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Так, відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії. У грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: "Основи процесу вступу до ЄС", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Фото: Україна отримала повний перелік вимог для вступу в ЄС (інфографіка РБК-Україна)

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", - додала Свириденко.

Вона також підкреслила, що уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС. Отриманий документ з умовами уряд одразу направить до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і підкреслив, що хоче конкретної дати.

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі встановити конкретну дату вступу України неможливо.

На запитання, чи можливо вступити до Євросоюзу до 2027 року, фон дер Ляєн відповіла, що Київ перебуває на "хорошому шляху" до членства.

