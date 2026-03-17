Всі завдання на руках. Україна отримала фінальні умови вступу у ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами", - зазначила Свириденко.

За її словами, йдеться про кластери "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Так, відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії. У грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: "Основи процесу вступу до ЄС", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", - додала Свириденко.

Вона також підкреслила, що уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС. Отриманий документ з умовами уряд одразу направить до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.