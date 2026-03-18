Одна из стран Европы планирует вступить в ЕС в 2028 году

Глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что "с оптимизмом смотрит" на возможность вступления своей страны в Евросоюз уже в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Гуннарсдоттир, самыми сложными вопросами во время переговоров станут рыболовство и сельское хозяйство. Ранее у Исландии и ЕС были разногласия относительно квот на вылов рыбы, что влияет на одну из ключевых отраслей ее экономики.

"Мы увидели, что иметь право голоса за столом переговоров выгодно", - отметила исландский министр.

Кроме того, она отметила, что любые новые переговоры с самого начала должны быть сосредоточены на главных вопросах. Такими она назвала рыболовство, сельское хозяйство и рынок труда.

"Если мы это сделаем, то я достаточно оптимистично настроена, что до конца 2028 года мы станем членом Европейского Союза", - считает Гуннарсдоттир.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, мирный план США предусматривает ускоренное вступление Украины в Евросоюз - не позднее 2027 года. В Вашингтоне считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, которые скептически относятся к такому решению.

В интервью РБК-Украина вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка заявил, что некоторые страны-члены Евросоюза требуют проверить реформы Украины, и подождать вступления в ЕС еще 10-20 лет.