Одна из стран ЕС заблокировала 21-й пакет санкций против России, - FT

Греция выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза из-за опасений за судьбу судоходной компании Dynagas, специализирующейся на перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, во время встречи послов стран ЕС представитель Греции заявил, что предложенный запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны может фактически уничтожить бизнес Dynagas. Именно поэтому Афины пока не готовы поддержать 21-й пакет санкций против России.

Как пишет FT со ссылкой на источники, возражение Греции уже задержало принятие нового пакета санкций минимум на неделю. Для его одобрения необходима единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.

Помимо ограничений в отношении российского СПГ пакет предусматривает санкции против дополнительных российских банков, криптовалютных сетей и предприятий военно-промышленного комплекса. Также в него входит новый механизм ограничения цены на нефть.

Из-за отсутствия договоренности страны ЕС были вынуждены временно продлить действие действующего ценового ограничения на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель. По словам европейских чиновников, это позволит выиграть время для дальнейших переговоров и оценки последствий новых ограничений.

Кто владеет Dynagas

Известно, что компания принадлежит греческому судоходному магнату Георгию Прокопиу. Компания эксплуатирует 27 газовозов, среди которых значительную часть составляют специализированные ледоколамные танкеры класса Arc7. Такие суда используются для работы в Арктике и обслуживании российского проекта "Ямал СПГ".

По оценкам Financial Times, с начала 2025 года Dynagas перевезла более 10 млн тонн российского сжиженного газа на 11 судах, совершив 144 рейса.

Греческая сторона утверждает, что специализированные суда Arc7 практически невозможно переориентировать на другие маршруты. В случае введения санкций, компания может быть вынуждена продать их покупателям за пределами Запада. Стоимость одного такого танкера оценивается примерно в 300 млн. долларов.

В то же время дипломаты других стран ЕС отмечают, что все государства-члены понесут экономические потери из-за санкций, однако считают такие шаги необходимыми для усиления давления на Москву.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас ранее выразила сожаление по поводу отсутствия договоренности относительно 21-го пакета санкций и заявила, что Брюссель рассмотрит альтернативные варианты действий, если консенсуса достичь не удастся.