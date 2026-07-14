Одна з країн ЄС виходить з коаліції охочих і зупиняє допомогу Україні

За словами голови болгарського уряду, Софія відмовляється від форматів, які наполягають на розв'язанні конфлікту військовим шляхом. Він вважає, що ескалацію може зупинити лише сильна дипломатична місія.

Радев, який давно критикує військову підтримку України, вкотре наголосив на необхідності "прагматичних" відносин із Кремлем. При цьому він заперечує звинувачення у проросійських поглядах.

Болгарія раніше відвідувала засідання коаліції охочих, проте свого представника на останню зустріч у Парижі вже не направила.

Допомога Україні

Після приходу Румена Радева на посаду у травні Болгарія офіційно призупинила надання зброї Україні. Водночас країна не припинила продаж озброєння та боєприпасів Києву.

Болгарія досі залишається одним із найбільших виробників снарядів радянського зразка в Євросоюзі. Ці поставки відіграли ключову роль у забезпеченні української армії на початку повномасштабної війни.