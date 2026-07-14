Одна из стран ЕС выходит из коалиции желающих и останавливает помощь Украине

По словам главы болгарского правительства, София отказывается от форматов, настаивающих на разрешении конфликта военным путем. Он считает, что эскалацию может остановить только сильная дипломатическая миссия.

Радев, давно критикующий военную поддержку Украины, в очередной раз отметил необходимость "прагматических" отношений с Кремлем. При этом он отрицает обвинения в пророссийских взглядах.

Болгария ранее посещала заседания коалиции желающих, однако своего представителя на последнюю встречу в Париже уже не направила.

Помощь Украине

После прихода Румена Радева на должность в мае Болгария официально приостановила предоставление оружия Украине. В то же время страна не прекратила продажу вооружения и боеприпасов Киеву.

Болгария все еще остается одним из крупнейших производителей снарядов советского образца в Евросоюзе. Эти поставки сыграли ключевую роль в обеспечении украинской армии в начале полномасштабной войны.