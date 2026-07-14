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Одна из стран ЕС выходит из коалиции желающих и останавливает помощь Украине

16:04 14.07.2026 Вт
2 мин
Киев больше не получит от нее ни военной, ни финансовой помощи
aimg Валерий Ульяненко
Одна из стран ЕС выходит из коалиции желающих и останавливает помощь Украине Фото: лидеры стран Евросоюза (Getty Images)
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Болгария больше не будет участвовать в коалиции желающих в поддержку Украины и отказывается от дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы болгарского правительства, София отказывается от форматов, настаивающих на разрешении конфликта военным путем. Он считает, что эскалацию может остановить только сильная дипломатическая миссия.

Радев, давно критикующий военную поддержку Украины, в очередной раз отметил необходимость "прагматических" отношений с Кремлем. При этом он отрицает обвинения в пророссийских взглядах.

Болгария ранее посещала заседания коалиции желающих, однако своего представителя на последнюю встречу в Париже уже не направила.

Помощь Украине

После прихода Румена Радева на должность в мае Болгария официально приостановила предоставление оружия Украине. В то же время страна не прекратила продажу вооружения и боеприпасов Киеву.

Болгария все еще остается одним из крупнейших производителей снарядов советского образца в Евросоюзе. Эти поставки сыграли ключевую роль в обеспечении украинской армии в начале полномасштабной войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коалиция желающих продолжает расширяться. По итогам встречи в Париже ее участники согласились провести следующий саммит в Украине, а также объявили о присоединении к инициативе двух стран.

Отметим, польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что осенью в Польше впервые состоятся военные учения коалиции желающих, целью которых станет отработка механизмов обеспечения безопасности Украины.

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